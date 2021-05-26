Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.7101,93BIST ANKARA2.1911,42BIST ANTALYA2.7615,43BIST BALIKESİR2.0240,04BIST BURSA3.0771,24BIST DENIZLI1.969-1,59BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.710
|1,93
|BIST ANKARA
|2.191
|1,42
|BIST ANTALYA
|2.761
|5,43
|BIST BALIKESİR
|2.024
|0,04
|BIST BURSA
|3.077
|1,24
|BIST DENIZLI
|1.969
|-1,59
|BIST ISTANBUL
|1.520
|1,41
|BIST IZMIR
|3.670
|2,01
|BIST KAYSERI
|10.693
|2,38
|BIST KOCAELI
|3.876
|0,91
|BIST KONYA
|4.068
|0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|10.322
|0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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