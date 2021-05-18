Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.160-1,71BIST ANKARA2.2440,66BIST ANTALYA2.793-2,59BIST BALIKESİR2.1700,55BIST BURSA3.1611,01BIST DENIZLI2.140-1,34BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.160
|-1,71
|BIST ANKARA
|2.244
|0,66
|BIST ANTALYA
|2.793
|-2,59
|BIST BALIKESİR
|2.170
|0,55
|BIST BURSA
|3.161
|1,01
|BIST DENIZLI
|2.140
|-1,34
|BIST ISTANBUL
|1.554
|0,10
|BIST IZMIR
|3.804
|-0,30
|BIST KAYSERI
|11.093
|-0,71
|BIST KOCAELI
|4.051
|0,71
|BIST KONYA
|4.275
|-4,48
|BIST TEKIRDAĞ
|10.617
|-0,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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