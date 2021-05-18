Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.160-1,71BIST ANKARA2.2440,66BIST ANTALYA2.793-2,59BIST BALIKESİR2.1700,55BIST BURSA3.1611,01BIST DENIZLI2.140-1,34BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA14.160-1,71
BIST ANKARA2.2440,66
BIST ANTALYA2.793-2,59
BIST BALIKESİR2.1700,55
BIST BURSA3.1611,01
BIST DENIZLI2.140-1,34
BIST ISTANBUL1.5540,10
BIST IZMIR3.804-0,30
BIST KAYSERI11.093-0,71
BIST KOCAELI4.0510,71
BIST KONYA4.275-4,48
BIST TEKIRDAĞ10.617-0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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