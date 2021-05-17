Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.4062,23BIST ANKARA2.2291,82BIST ANTALYA2.867-0,05BIST BALIKESİR2.158-0,14BIST BURSA3.130-0,07BIST DENIZLI2.1691,63BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.406
|2,23
|BIST ANKARA
|2.229
|1,82
|BIST ANTALYA
|2.867
|-0,05
|BIST BALIKESİR
|2.158
|-0,14
|BIST BURSA
|3.130
|-0,07
|BIST DENIZLI
|2.169
|1,63
|BIST ISTANBUL
|1.553
|1,20
|BIST IZMIR
|3.816
|1,25
|BIST KAYSERI
|11.173
|2,36
|BIST KOCAELI
|4.022
|0,88
|BIST KONYA
|4.475
|-0,20
|BIST TEKIRDAĞ
|10.688
|-2,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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