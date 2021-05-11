Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.280-1,48BIST ANKARA2.191-0,91BIST ANTALYA2.786-1,33BIST BALIKESİR2.160-2,55BIST BURSA3.1130,06BIST DENIZLI2.132-1,78BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.280
|-1,48
|BIST ANKARA
|2.191
|-0,91
|BIST ANTALYA
|2.786
|-1,33
|BIST BALIKESİR
|2.160
|-2,55
|BIST BURSA
|3.113
|0,06
|BIST DENIZLI
|2.132
|-1,78
|BIST ISTANBUL
|1.535
|-0,62
|BIST IZMIR
|3.799
|-0,49
|BIST KAYSERI
|10.892
|-1,11
|BIST KOCAELI
|3.987
|-0,41
|BIST KONYA
|4.449
|-5,10
|BIST TEKIRDAĞ
|10.883
|-1,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500