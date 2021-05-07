Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.389-1,01BIST ANKARA2.1921,09BIST ANTALYA2.8690,24BIST BALIKESİR2.2310,97BIST BURSA3.0331,36BIST DENIZLI2.151-0,51BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.389
|-1,01
|BIST ANKARA
|2.192
|1,09
|BIST ANTALYA
|2.869
|0,24
|BIST BALIKESİR
|2.231
|0,97
|BIST BURSA
|3.033
|1,36
|BIST DENIZLI
|2.151
|-0,51
|BIST ISTANBUL
|1.519
|0,64
|BIST IZMIR
|3.805
|-0,08
|BIST KAYSERI
|10.888
|0,61
|BIST KOCAELI
|3.988
|2,44
|BIST KONYA
|4.757
|3,85
|BIST TEKIRDAĞ
|11.511
|2,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500