Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.536-0,55BIST ANKARA2.1690,45BIST ANTALYA2.8622,94BIST BALIKESİR2.210-0,88BIST BURSA2.992-1,57BIST DENIZLI2.162-2,23BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.536
|-0,55
|BIST ANKARA
|2.169
|0,45
|BIST ANTALYA
|2.862
|2,94
|BIST BALIKESİR
|2.210
|-0,88
|BIST BURSA
|2.992
|-1,57
|BIST DENIZLI
|2.162
|-2,23
|BIST ISTANBUL
|1.509
|0,15
|BIST IZMIR
|3.809
|1,42
|BIST KAYSERI
|10.821
|-1,42
|BIST KOCAELI
|3.893
|0,13
|BIST KONYA
|4.580
|-0,82
|BIST TEKIRDAĞ
|11.263
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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