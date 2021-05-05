Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.617-1,68BIST ANKARA2.1590,10BIST ANTALYA2.780-1,10BIST BALIKESİR2.2290,18BIST BURSA3.039-0,15BIST DENIZLI2.212-0,34BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.617
|-1,68
|BIST ANKARA
|2.159
|0,10
|BIST ANTALYA
|2.780
|-1,10
|BIST BALIKESİR
|2.229
|0,18
|BIST BURSA
|3.039
|-0,15
|BIST DENIZLI
|2.212
|-0,34
|BIST ISTANBUL
|1.507
|0,16
|BIST IZMIR
|3.755
|-0,52
|BIST KAYSERI
|10.978
|-1,38
|BIST KOCAELI
|3.888
|1,62
|BIST KONYA
|4.618
|0,73
|BIST TEKIRDAĞ
|11.214
|-0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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