Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.866-1,99BIST ANKARA2.157-0,83BIST ANTALYA2.811-0,66BIST BALIKESİR2.2250,99BIST BURSA3.044-0,45BIST DENIZLI2.219-2,74BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.866
|-1,99
|BIST ANKARA
|2.157
|-0,83
|BIST ANTALYA
|2.811
|-0,66
|BIST BALIKESİR
|2.225
|0,99
|BIST BURSA
|3.044
|-0,45
|BIST DENIZLI
|2.219
|-2,74
|BIST ISTANBUL
|1.504
|-0,50
|BIST IZMIR
|3.775
|-0,44
|BIST KAYSERI
|11.131
|-0,21
|BIST KOCAELI
|3.826
|-0,60
|BIST KONYA
|4.585
|-2,98
|BIST TEKIRDAĞ
|11.272
|-0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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