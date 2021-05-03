Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA15.1692,06BIST ANKARA2.1751,33BIST ANTALYA2.8304,24BIST BALIKESİR2.2042,19BIST BURSA3.0581,00BIST DENIZLI2.2820,92BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.169
|2,06
|BIST ANKARA
|2.175
|1,33
|BIST ANTALYA
|2.830
|4,24
|BIST BALIKESİR
|2.204
|2,19
|BIST BURSA
|3.058
|1,00
|BIST DENIZLI
|2.282
|0,92
|BIST ISTANBUL
|1.512
|2,54
|BIST IZMIR
|3.792
|2,09
|BIST KAYSERI
|11.155
|2,35
|BIST KOCAELI
|3.849
|2,39
|BIST KONYA
|4.726
|-0,94
|BIST TEKIRDAĞ
|11.312
|1,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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