Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA15.1394,48BIST ANKARA2.1682,49BIST ANTALYA2.5905,00BIST BALIKESİR2.2480,95BIST BURSA3.1241,63BIST DENIZLI2.3930,77BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.139
|4,48
|BIST ANKARA
|2.168
|2,49
|BIST ANTALYA
|2.590
|5,00
|BIST BALIKESİR
|2.248
|0,95
|BIST BURSA
|3.124
|1,63
|BIST DENIZLI
|2.393
|0,77
|BIST ISTANBUL
|1.458
|1,37
|BIST IZMIR
|3.663
|1,51
|BIST KAYSERI
|10.854
|3,73
|BIST KOCAELI
|3.725
|0,68
|BIST KONYA
|4.040
|2,17
|BIST TEKIRDAĞ
|11.088
|3,86
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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