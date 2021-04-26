Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.4895,70BIST ANKARA2.1162,48BIST ANTALYA2.4678,57BIST BALIKESİR2.2262,88BIST BURSA3.0743,38BIST DENIZLI2.3755,62BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.489
|5,70
|BIST ANKARA
|2.116
|2,48
|BIST ANTALYA
|2.467
|8,57
|BIST BALIKESİR
|2.226
|2,88
|BIST BURSA
|3.074
|3,38
|BIST DENIZLI
|2.375
|5,62
|BIST ISTANBUL
|1.439
|1,99
|BIST IZMIR
|3.608
|3,54
|BIST KAYSERI
|10.464
|2,93
|BIST KOCAELI
|3.700
|2,50
|BIST KONYA
|3.955
|4,16
|BIST TEKIRDAĞ
|10.676
|4,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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