Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.6631,45BIST ANKARA2.032-3,68BIST ANTALYA2.131-4,18BIST BALIKESİR2.052-5,04BIST BURSA2.935-4,57BIST DENIZLI2.151-8,21BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.663
|1,45
|BIST ANKARA
|2.032
|-3,68
|BIST ANTALYA
|2.131
|-4,18
|BIST BALIKESİR
|2.052
|-5,04
|BIST BURSA
|2.935
|-4,57
|BIST DENIZLI
|2.151
|-8,21
|BIST ISTANBUL
|1.390
|-2,97
|BIST IZMIR
|3.424
|-3,90
|BIST KAYSERI
|10.008
|-4,92
|BIST KOCAELI
|3.554
|-3,97
|BIST KONYA
|3.913
|-7,71
|BIST TEKIRDAĞ
|9.928
|-5,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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