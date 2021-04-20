Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.467-1,37BIST ANKARA2.110-2,26BIST ANTALYA2.224-4,65BIST BALIKESİR2.161-4,08BIST BURSA3.076-1,52BIST DENIZLI2.344-2,85BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.467
|-1,37
|BIST ANKARA
|2.110
|-2,26
|BIST ANTALYA
|2.224
|-4,65
|BIST BALIKESİR
|2.161
|-4,08
|BIST BURSA
|3.076
|-1,52
|BIST DENIZLI
|2.344
|-2,85
|BIST ISTANBUL
|1.432
|-1,79
|BIST IZMIR
|3.563
|-2,50
|BIST KAYSERI
|10.526
|-2,05
|BIST KOCAELI
|3.700
|-1,62
|BIST KONYA
|4.240
|1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|10.517
|-1,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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