Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3659,13BIST ANKARA2.2171,72BIST ANTALYA2.5874,73BIST BALIKESİR2.3482,32BIST BURSA3.2880,95BIST DENIZLI2.7033,41BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.365
|9,13
|BIST ANKARA
|2.217
|1,72
|BIST ANTALYA
|2.587
|4,73
|BIST BALIKESİR
|2.348
|2,32
|BIST BURSA
|3.288
|0,95
|BIST DENIZLI
|2.703
|3,41
|BIST ISTANBUL
|1.502
|1,44
|BIST IZMIR
|3.742
|2,46
|BIST KAYSERI
|11.170
|1,88
|BIST KOCAELI
|3.910
|1,74
|BIST KONYA
|4.576
|6,07
|BIST TEKIRDAĞ
|11.273
|0,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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