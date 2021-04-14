Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3659,13BIST ANKARA2.2171,72BIST ANTALYA2.5874,73BIST BALIKESİR2.3482,32BIST BURSA3.2880,95BIST DENIZLI2.7033,41BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA14.3659,13
BIST ANKARA2.2171,72
BIST ANTALYA2.5874,73
BIST BALIKESİR2.3482,32
BIST BURSA3.2880,95
BIST DENIZLI2.7033,41
BIST ISTANBUL1.5021,44
BIST IZMIR3.7422,46
BIST KAYSERI11.1701,88
BIST KOCAELI3.9101,74
BIST KONYA4.5766,07
BIST TEKIRDAĞ11.2730,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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