Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.163-0,33BIST ANKARA2.1800,43BIST ANTALYA2.470-2,99BIST BALIKESİR2.295-1,90BIST BURSA3.257-3,00BIST DENIZLI2.614-3,68BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.163
|-0,33
|BIST ANKARA
|2.180
|0,43
|BIST ANTALYA
|2.470
|-2,99
|BIST BALIKESİR
|2.295
|-1,90
|BIST BURSA
|3.257
|-3,00
|BIST DENIZLI
|2.614
|-3,68
|BIST ISTANBUL
|1.481
|-0,64
|BIST IZMIR
|3.652
|-1,21
|BIST KAYSERI
|10.964
|-1,31
|BIST KOCAELI
|3.843
|-0,56
|BIST KONYA
|4.314
|-1,87
|BIST TEKIRDAĞ
|11.201
|-3,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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