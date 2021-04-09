Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.669-2,12BIST ANKARA2.232-1,01BIST ANTALYA2.705-4,15BIST BALIKESİR2.310-1,66BIST BURSA3.399-1,84BIST DENIZLI2.777-3,86BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.669
|-2,12
|BIST ANKARA
|2.232
|-1,01
|BIST ANTALYA
|2.705
|-4,15
|BIST BALIKESİR
|2.310
|-1,66
|BIST BURSA
|3.399
|-1,84
|BIST DENIZLI
|2.777
|-3,86
|BIST ISTANBUL
|1.522
|-2,26
|BIST IZMIR
|3.768
|-1,54
|BIST KAYSERI
|11.253
|-3,14
|BIST KOCAELI
|3.968
|-1,86
|BIST KONYA
|4.217
|2,82
|BIST TEKIRDAĞ
|11.217
|-2,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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