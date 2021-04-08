Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.965-0,01BIST ANKARA2.255-1,20BIST ANTALYA2.822-1,96BIST BALIKESİR2.348-0,61BIST BURSA3.4630,20BIST DENIZLI2.8890,57BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.965-0,01
BIST ANKARA2.255-1,20
BIST ANTALYA2.822-1,96
BIST BALIKESİR2.348-0,61
BIST BURSA3.4630,20
BIST DENIZLI2.8890,57
BIST ISTANBUL1.5570,20
BIST IZMIR3.8270,30
BIST KAYSERI11.6181,22
BIST KOCAELI4.044-0,49
BIST KONYA4.101-2,27
BIST TEKIRDAĞ11.5580,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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