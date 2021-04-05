Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.4530,21BIST ANKARA2.3551,46BIST ANTALYA2.959-0,73BIST BALIKESİR2.3973,77BIST BURSA3.506-0,60BIST DENIZLI2.967-1,04BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.453
|0,21
|BIST ANKARA
|2.355
|1,46
|BIST ANTALYA
|2.959
|-0,73
|BIST BALIKESİR
|2.397
|3,77
|BIST BURSA
|3.506
|-0,60
|BIST DENIZLI
|2.967
|-1,04
|BIST ISTANBUL
|1.576
|0,67
|BIST IZMIR
|3.943
|1,60
|BIST KAYSERI
|11.394
|4,41
|BIST KOCAELI
|4.132
|0,91
|BIST KONYA
|4.401
|-0,76
|BIST TEKIRDAĞ
|12.073
|-0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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