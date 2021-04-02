Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.423-0,77BIST ANKARA2.3211,21BIST ANTALYA2.9811,30BIST BALIKESİR2.3102,29BIST BURSA3.5271,05BIST DENIZLI2.9990,04BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA14.423-0,77
BIST ANKARA2.3211,21
BIST ANTALYA2.9811,30
BIST BALIKESİR2.3102,29
BIST BURSA3.5271,05
BIST DENIZLI2.9990,04
BIST ISTANBUL1.5660,00
BIST IZMIR3.8810,73
BIST KAYSERI10.9130,72
BIST KOCAELI4.095-0,01
BIST KONYA4.4350,84
BIST TEKIRDAĞ12.0782,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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