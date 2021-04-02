Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA14.423-0,77BIST ANKARA2.3211,21BIST ANTALYA2.9811,30BIST BALIKESİR2.3102,29BIST BURSA3.5271,05BIST DENIZLI2.9990,04BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.423
|-0,77
|BIST ANKARA
|2.321
|1,21
|BIST ANTALYA
|2.981
|1,30
|BIST BALIKESİR
|2.310
|2,29
|BIST BURSA
|3.527
|1,05
|BIST DENIZLI
|2.999
|0,04
|BIST ISTANBUL
|1.566
|0,00
|BIST IZMIR
|3.881
|0,73
|BIST KAYSERI
|10.913
|0,72
|BIST KOCAELI
|4.095
|-0,01
|BIST KONYA
|4.435
|0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|12.078
|2,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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