Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.5354,90BIST ANKARA2.2932,72BIST ANTALYA2.9432,61BIST BALIKESİR2.2582,32BIST BURSA3.4911,92BIST DENIZLI2.9972,91BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.535
|4,90
|BIST ANKARA
|2.293
|2,72
|BIST ANTALYA
|2.943
|2,61
|BIST BALIKESİR
|2.258
|2,32
|BIST BURSA
|3.491
|1,92
|BIST DENIZLI
|2.997
|2,91
|BIST ISTANBUL
|1.566
|2,59
|BIST IZMIR
|3.853
|2,97
|BIST KAYSERI
|10.836
|3,71
|BIST KOCAELI
|4.095
|3,13
|BIST KONYA
|4.398
|3,73
|BIST TEKIRDAĞ
|11.802
|2,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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