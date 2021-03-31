Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.9199,24BIST ANKARA2.4190,66BIST ANTALYA3.0321,00BIST BALIKESİR2.552-1,09BIST BURSA3.825-0,29BIST DENIZLI3.2040,05BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.919
|9,24
|BIST ANKARA
|2.419
|0,66
|BIST ANTALYA
|3.032
|1,00
|BIST BALIKESİR
|2.552
|-1,09
|BIST BURSA
|3.825
|-0,29
|BIST DENIZLI
|3.204
|0,05
|BIST ISTANBUL
|1.718
|0,77
|BIST IZMIR
|4.025
|0,41
|BIST KAYSERI
|11.285
|0,12
|BIST KOCAELI
|4.093
|0,66
|BIST KONYA
|4.324
|1,76
|BIST TEKIRDAĞ
|12.318
|4,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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