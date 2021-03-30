Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.6620,64BIST ANKARA2.228-0,51BIST ANTALYA2.882-0,18BIST BALIKESİR2.162-2,40BIST BURSA3.4612,59BIST DENIZLI2.890-0,61BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.662
|0,64
|BIST ANKARA
|2.228
|-0,51
|BIST ANTALYA
|2.882
|-0,18
|BIST BALIKESİR
|2.162
|-2,40
|BIST BURSA
|3.461
|2,59
|BIST DENIZLI
|2.890
|-0,61
|BIST ISTANBUL
|1.531
|-0,10
|BIST IZMIR
|3.693
|-0,39
|BIST KAYSERI
|10.457
|0,78
|BIST KOCAELI
|3.977
|0,81
|BIST KONYA
|4.028
|4,13
|BIST TEKIRDAĞ
|11.531
|0,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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