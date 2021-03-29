Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.5750,58BIST ANKARA2.2392,11BIST ANTALYA2.887-0,62BIST BALIKESİR2.2150,87BIST BURSA3.3730,70BIST DENIZLI2.9082,10BIST ISTANBUL1.

Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.5750,58
BIST ANKARA2.2392,11
BIST ANTALYA2.887-0,62
BIST BALIKESİR2.2150,87
BIST BURSA3.3730,70
BIST DENIZLI2.9082,10
BIST ISTANBUL1.5330,02
BIST IZMIR3.7081,69
BIST KAYSERI10.3770,77
BIST KOCAELI3.945-0,48
BIST KONYA3.868-0,73
BIST TEKIRDAĞ11.437-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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