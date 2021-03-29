Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.5750,58BIST ANKARA2.2392,11BIST ANTALYA2.887-0,62BIST BALIKESİR2.2150,87BIST BURSA3.3730,70BIST DENIZLI2.9082,10BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.575
|0,58
|BIST ANKARA
|2.239
|2,11
|BIST ANTALYA
|2.887
|-0,62
|BIST BALIKESİR
|2.215
|0,87
|BIST BURSA
|3.373
|0,70
|BIST DENIZLI
|2.908
|2,10
|BIST ISTANBUL
|1.533
|0,02
|BIST IZMIR
|3.708
|1,69
|BIST KAYSERI
|10.377
|0,77
|BIST KOCAELI
|3.945
|-0,48
|BIST KONYA
|3.868
|-0,73
|BIST TEKIRDAĞ
|11.437
|-1,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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