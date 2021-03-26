Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.496-1,99BIST ANKARA2.193-1,23BIST ANTALYA2.9052,66BIST BALIKESİR2.196-1,26BIST BURSA3.350-1,90BIST DENIZLI2.848-1,40BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.496
|-1,99
|BIST ANKARA
|2.193
|-1,23
|BIST ANTALYA
|2.905
|2,66
|BIST BALIKESİR
|2.196
|-1,26
|BIST BURSA
|3.350
|-1,90
|BIST DENIZLI
|2.848
|-1,40
|BIST ISTANBUL
|1.532
|-0,76
|BIST IZMIR
|3.646
|-2,61
|BIST KAYSERI
|10.297
|-1,03
|BIST KOCAELI
|3.964
|-2,15
|BIST KONYA
|3.896
|2,64
|BIST TEKIRDAĞ
|11.552
|2,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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