Borsada şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.771-3,70BIST ANKARA2.221-1,63BIST ANTALYA2.830-1,57BIST BALIKESİR2.224-2,26BIST BURSA3.415-2,23BIST DENIZLI2.889-2,80BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.771
|-3,70
|BIST ANKARA
|2.221
|-1,63
|BIST ANTALYA
|2.830
|-1,57
|BIST BALIKESİR
|2.224
|-2,26
|BIST BURSA
|3.415
|-2,23
|BIST DENIZLI
|2.889
|-2,80
|BIST ISTANBUL
|1.544
|-0,83
|BIST IZMIR
|3.744
|-0,47
|BIST KAYSERI
|10.405
|-0,60
|BIST KOCAELI
|4.051
|-0,57
|BIST KONYA
|3.796
|-1,84
|BIST TEKIRDAĞ
|11.237
|-1,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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