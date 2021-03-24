Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

24.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:57
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3008,32BIST ANKARA2.2573,80BIST ANTALYA2.8754,68BIST BALIKESİR2.2755,76BIST BURSA3.4935,66BIST DENIZLI2.9725,96BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA14.3008,32
BIST ANKARA2.2573,80
BIST ANTALYA2.8754,68
BIST BALIKESİR2.2755,76
BIST BURSA3.4935,66
BIST DENIZLI2.9725,96
BIST ISTANBUL1.5573,79
BIST IZMIR3.7625,03
BIST KAYSERI10.4685,07
BIST KOCAELI4.0743,05
BIST KONYA3.8675,36
BIST TEKIRDAĞ11.3891,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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