Borsada şehir endekslerinin değişimi
24.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3008,32BIST ANKARA2.2573,80BIST ANTALYA2.8754,68BIST BALIKESİR2.2755,76BIST BURSA3.4935,66BIST DENIZLI2.9725,96BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.300
|8,32
|BIST ANKARA
|2.257
|3,80
|BIST ANTALYA
|2.875
|4,68
|BIST BALIKESİR
|2.275
|5,76
|BIST BURSA
|3.493
|5,66
|BIST DENIZLI
|2.972
|5,96
|BIST ISTANBUL
|1.557
|3,79
|BIST IZMIR
|3.762
|5,03
|BIST KAYSERI
|10.468
|5,07
|BIST KOCAELI
|4.074
|3,05
|BIST KONYA
|3.867
|5,36
|BIST TEKIRDAĞ
|11.389
|1,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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