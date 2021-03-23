Borsada şehir endekslerinin değişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada şehir endekslerinin değişimi

23.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:00
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.2019,55BIST ANKARA2.1750,54BIST ANTALYA2.7461,48BIST BALIKESİR2.1510,55BIST BURSA3.306-0,67BIST DENIZLI2.804-0,34BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.2019,55
BIST ANKARA2.1750,54
BIST ANTALYA2.7461,48
BIST BALIKESİR2.1510,55
BIST BURSA3.306-0,67
BIST DENIZLI2.804-0,34
BIST ISTANBUL1.5000,69
BIST IZMIR3.5812,67
BIST KAYSERI9.963-0,94
BIST KOCAELI3.9531,31
BIST KONYA3.6710,79
BIST TEKIRDAĞ11.1686,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 19:02:34. #1.15#
title