Borsada şehir endekslerinin değişimi
23.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.2019,55BIST ANKARA2.1750,54BIST ANTALYA2.7461,48BIST BALIKESİR2.1510,55BIST BURSA3.306-0,67BIST DENIZLI2.804-0,34BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.201
|9,55
|BIST ANKARA
|2.175
|0,54
|BIST ANTALYA
|2.746
|1,48
|BIST BALIKESİR
|2.151
|0,55
|BIST BURSA
|3.306
|-0,67
|BIST DENIZLI
|2.804
|-0,34
|BIST ISTANBUL
|1.500
|0,69
|BIST IZMIR
|3.581
|2,67
|BIST KAYSERI
|9.963
|-0,94
|BIST KOCAELI
|3.953
|1,31
|BIST KONYA
|3.671
|0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|11.168
|6,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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