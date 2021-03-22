Borsada şehir endekslerinin değişimi
22.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.050-8,52BIST ANKARA2.163-9,51BIST ANTALYA2.706-8,78BIST BALIKESİR2.139-8,40BIST BURSA3.328-9,45BIST DENIZLI2.814-10,00BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.050
|-8,52
|BIST ANKARA
|2.163
|-9,51
|BIST ANTALYA
|2.706
|-8,78
|BIST BALIKESİR
|2.139
|-8,40
|BIST BURSA
|3.328
|-9,45
|BIST DENIZLI
|2.814
|-10,00
|BIST ISTANBUL
|1.490
|-9,62
|BIST IZMIR
|3.488
|-9,91
|BIST KAYSERI
|10.057
|-9,64
|BIST KOCAELI
|3.902
|-9,98
|BIST KONYA
|3.642
|-9,93
|BIST TEKIRDAĞ
|10.496
|-9,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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