Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

19.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:54
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.172-0,18BIST ANKARA2.390-2,04BIST ANTALYA2.967-1,29BIST BALIKESİR2.336-1,10BIST BURSA3.675-1,68BIST DENIZLI3.126-4,96BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.172-0,18
BIST ANKARA2.390-2,04
BIST ANTALYA2.967-1,29
BIST BALIKESİR2.336-1,10
BIST BURSA3.675-1,68
BIST DENIZLI3.126-4,96
BIST ISTANBUL1.649-2,07
BIST IZMIR3.872-0,80
BIST KAYSERI11.130-0,65
BIST KOCAELI4.3351,68
BIST KONYA4.043-0,87
BIST TEKIRDAĞ11.6621,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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