Borsada şehir endekslerinin değişimi
19.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.172-0,18BIST ANKARA2.390-2,04BIST ANTALYA2.967-1,29BIST BALIKESİR2.336-1,10BIST BURSA3.675-1,68BIST DENIZLI3.126-4,96BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.172
|-0,18
|BIST ANKARA
|2.390
|-2,04
|BIST ANTALYA
|2.967
|-1,29
|BIST BALIKESİR
|2.336
|-1,10
|BIST BURSA
|3.675
|-1,68
|BIST DENIZLI
|3.126
|-4,96
|BIST ISTANBUL
|1.649
|-2,07
|BIST IZMIR
|3.872
|-0,80
|BIST KAYSERI
|11.130
|-0,65
|BIST KOCAELI
|4.335
|1,68
|BIST KONYA
|4.043
|-0,87
|BIST TEKIRDAĞ
|11.662
|1,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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