Borsada şehir endekslerinin değişimi
18.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.196-2,71BIST ANKARA2.4400,24BIST ANTALYA3.005-1,07BIST BALIKESİR2.362-2,75BIST BURSA3.738-2,33BIST DENIZLI3.290-0,19BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.196
|-2,71
|BIST ANKARA
|2.440
|0,24
|BIST ANTALYA
|3.005
|-1,07
|BIST BALIKESİR
|2.362
|-2,75
|BIST BURSA
|3.738
|-2,33
|BIST DENIZLI
|3.290
|-0,19
|BIST ISTANBUL
|1.683
|-1,14
|BIST IZMIR
|3.903
|0,05
|BIST KAYSERI
|11.202
|2,19
|BIST KOCAELI
|4.263
|-2,92
|BIST KONYA
|4.079
|-1,33
|BIST TEKIRDAĞ
|11.524
|-2,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500