Borsada şehir endekslerinin değişimi
17.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.5642,36BIST ANKARA2.434-0,65BIST ANTALYA3.038-0,82BIST BALIKESİR2.428-2,53BIST BURSA3.827-0,94BIST DENIZLI3.296-3,54BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.564
|2,36
|BIST ANKARA
|2.434
|-0,65
|BIST ANTALYA
|3.038
|-0,82
|BIST BALIKESİR
|2.428
|-2,53
|BIST BURSA
|3.827
|-0,94
|BIST DENIZLI
|3.296
|-3,54
|BIST ISTANBUL
|1.703
|-0,64
|BIST IZMIR
|3.901
|-1,60
|BIST KAYSERI
|10.962
|-0,10
|BIST KOCAELI
|4.391
|1,38
|BIST KONYA
|4.134
|-2,32
|BIST TEKIRDAĞ
|11.828
|-1,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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