Borsada şehir endekslerinin değişimi
16.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:09
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.251-2,63BIST ANKARA2.4500,77BIST ANTALYA3.0632,04BIST BALIKESİR2.4910,38BIST BURSA3.8641,75BIST DENIZLI3.4177,82BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.251
|-2,63
|BIST ANKARA
|2.450
|0,77
|BIST ANTALYA
|3.063
|2,04
|BIST BALIKESİR
|2.491
|0,38
|BIST BURSA
|3.864
|1,75
|BIST DENIZLI
|3.417
|7,82
|BIST ISTANBUL
|1.714
|0,43
|BIST IZMIR
|3.965
|0,07
|BIST KAYSERI
|10.974
|-0,40
|BIST KOCAELI
|4.331
|3,25
|BIST KONYA
|4.232
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|12.061
|0,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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