Borsada şehir endekslerinin değişimi
15.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:05
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.6090,34BIST ANKARA2.4310,61BIST ANTALYA3.002-2,43BIST BALIKESİR2.482-1,78BIST BURSA3.797-0,91BIST DENIZLI3.1690,32BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.609
|0,34
|BIST ANKARA
|2.431
|0,61
|BIST ANTALYA
|3.002
|-2,43
|BIST BALIKESİR
|2.482
|-1,78
|BIST BURSA
|3.797
|-0,91
|BIST DENIZLI
|3.169
|0,32
|BIST ISTANBUL
|1.707
|0,01
|BIST IZMIR
|3.962
|0,37
|BIST KAYSERI
|11.018
|-0,27
|BIST KOCAELI
|4.195
|1,80
|BIST KONYA
|4.260
|-0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|12.028
|0,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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