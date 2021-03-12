Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

12.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:10
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.5620,34BIST ANKARA2.4160,24BIST ANTALYA3.0762,17BIST BALIKESİR2.527-0,82BIST BURSA3.832-0,37BIST DENIZLI3.159-0,79BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA13.5620,34
BIST ANKARA2.4160,24
BIST ANTALYA3.0762,17
BIST BALIKESİR2.527-0,82
BIST BURSA3.832-0,37
BIST DENIZLI3.159-0,79
BIST ISTANBUL1.706-0,23
BIST IZMIR3.947-0,61
BIST KAYSERI11.048-1,32
BIST KOCAELI4.1210,01
BIST KONYA4.294-0,21
BIST TEKIRDAĞ11.960-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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