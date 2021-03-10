Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

10.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:11
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.9199,24BIST ANKARA2.4190,66BIST ANTALYA3.0321,00BIST BALIKESİR2.552-1,09BIST BURSA3.825-0,29BIST DENIZLI3.2040,05BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA13.9199,24
BIST ANKARA2.4190,66
BIST ANTALYA3.0321,00
BIST BALIKESİR2.552-1,09
BIST BURSA3.825-0,29
BIST DENIZLI3.2040,05
BIST ISTANBUL1.7180,77
BIST IZMIR4.0250,41
BIST KAYSERI11.2850,12
BIST KOCAELI4.0930,66
BIST KONYA4.3241,76
BIST TEKIRDAĞ12.3184,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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