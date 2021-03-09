Borsada şehir endekslerinin değişimi
09.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:01
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.7429,14BIST ANKARA2.4030,85BIST ANTALYA3.002-1,06BIST BALIKESİR2.580-0,67BIST BURSA3.8360,88BIST DENIZLI3.203-3,11BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.742
|9,14
|BIST ANKARA
|2.403
|0,85
|BIST ANTALYA
|3.002
|-1,06
|BIST BALIKESİR
|2.580
|-0,67
|BIST BURSA
|3.836
|0,88
|BIST DENIZLI
|3.203
|-3,11
|BIST ISTANBUL
|1.705
|1,18
|BIST IZMIR
|4.008
|0,19
|BIST KAYSERI
|11.272
|-0,75
|BIST KOCAELI
|4.066
|0,41
|BIST KONYA
|4.249
|1,46
|BIST TEKIRDAĞ
|11.783
|-2,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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