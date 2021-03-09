Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

09.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:01
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.7429,14BIST ANKARA2.4030,85BIST ANTALYA3.002-1,06BIST BALIKESİR2.580-0,67BIST BURSA3.8360,88BIST DENIZLI3.203-3,11BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA12.7429,14
BIST ANKARA2.4030,85
BIST ANTALYA3.002-1,06
BIST BALIKESİR2.580-0,67
BIST BURSA3.8360,88
BIST DENIZLI3.203-3,11
BIST ISTANBUL1.7051,18
BIST IZMIR4.0080,19
BIST KAYSERI11.272-0,75
BIST KOCAELI4.0660,41
BIST KONYA4.2491,46
BIST TEKIRDAĞ11.783-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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