Borsada şehir endekslerinin değişimi
08.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.676-1,68BIST ANKARA2.383-0,63BIST ANTALYA3.034-0,60BIST BALIKESİR2.598-0,35BIST BURSA3.803-1,33BIST DENIZLI3.3051,66BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.676
|-1,68
|BIST ANKARA
|2.383
|-0,63
|BIST ANTALYA
|3.034
|-0,60
|BIST BALIKESİR
|2.598
|-0,35
|BIST BURSA
|3.803
|-1,33
|BIST DENIZLI
|3.305
|1,66
|BIST ISTANBUL
|1.685
|-0,53
|BIST IZMIR
|4.001
|1,65
|BIST KAYSERI
|11.357
|1,53
|BIST KOCAELI
|4.049
|1,03
|BIST KONYA
|4.188
|-2,49
|BIST TEKIRDAĞ
|12.039
|-2,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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