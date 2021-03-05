Borsada şehir endekslerinin değişimi
05.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.876-1,27BIST ANKARA2.3980,32BIST ANTALYA3.0531,66BIST BALIKESİR2.6072,88BIST BURSA3.8540,73BIST DENIZLI3.2510,65BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.876
|-1,27
|BIST ANKARA
|2.398
|0,32
|BIST ANTALYA
|3.053
|1,66
|BIST BALIKESİR
|2.607
|2,88
|BIST BURSA
|3.854
|0,73
|BIST DENIZLI
|3.251
|0,65
|BIST ISTANBUL
|1.694
|0,42
|BIST IZMIR
|3.936
|0,94
|BIST KAYSERI
|11.187
|1,61
|BIST KOCAELI
|4.008
|-0,03
|BIST KONYA
|4.295
|-1,86
|BIST TEKIRDAĞ
|12.298
|-1,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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