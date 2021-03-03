Borsada şehir endekslerinin değişimi
03.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:55
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.8421,40BIST ANKARA2.3880,50BIST ANTALYA3.012-1,01BIST BALIKESİR2.4900,00BIST BURSA3.863-0,07BIST DENIZLI3.202-1,42BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.842
|1,40
|BIST ANKARA
|2.388
|0,50
|BIST ANTALYA
|3.012
|-1,01
|BIST BALIKESİR
|2.490
|0,00
|BIST BURSA
|3.863
|-0,07
|BIST DENIZLI
|3.202
|-1,42
|BIST ISTANBUL
|1.682
|0,35
|BIST IZMIR
|3.852
|0,11
|BIST KAYSERI
|11.202
|-0,09
|BIST KOCAELI
|4.067
|-1,53
|BIST KONYA
|4.433
|3,23
|BIST TEKIRDAĞ
|12.400
|2,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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