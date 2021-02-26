Borsada şehir endekslerinin değişimi
26.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.112-2,74BIST ANKARA2.329-0,51BIST ANTALYA2.8013,61BIST BALIKESİR2.4520,53BIST BURSA3.587-2,07BIST DENIZLI3.120-1,24BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.112
|-2,74
|BIST ANKARA
|2.329
|-0,51
|BIST ANTALYA
|2.801
|3,61
|BIST BALIKESİR
|2.452
|0,53
|BIST BURSA
|3.587
|-2,07
|BIST DENIZLI
|3.120
|-1,24
|BIST ISTANBUL
|1.607
|-1,13
|BIST IZMIR
|3.738
|0,56
|BIST KAYSERI
|10.235
|-2,36
|BIST KOCAELI
|3.864
|-1,14
|BIST KONYA
|4.086
|4,04
|BIST TEKIRDAĞ
|11.719
|-2,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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