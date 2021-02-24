Borsada şehir endekslerinin değişimi
24.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.9319,11BIST ANKARA2.372-1,01BIST ANTALYA2.7493,03BIST BALIKESİR2.489-4,66BIST BURSA3.756-3,82BIST DENIZLI3.4252,28BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.931
|9,11
|BIST ANKARA
|2.372
|-1,01
|BIST ANTALYA
|2.749
|3,03
|BIST BALIKESİR
|2.489
|-4,66
|BIST BURSA
|3.756
|-3,82
|BIST DENIZLI
|3.425
|2,28
|BIST ISTANBUL
|1.618
|-2,86
|BIST IZMIR
|3.745
|-2,89
|BIST KAYSERI
|10.349
|-3,28
|BIST KOCAELI
|3.983
|-2,26
|BIST KONYA
|4.064
|-3,41
|BIST TEKIRDAĞ
|11.931
|-4,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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