Borsada şehir endekslerinin değişimi
19.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.314-9,64BIST ANKARA2.501-0,27BIST ANTALYA2.892-1,49BIST BALIKESİR2.7270,90BIST BURSA3.9980,21BIST DENIZLI3.3270,31BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.314
|-9,64
|BIST ANKARA
|2.501
|-0,27
|BIST ANTALYA
|2.892
|-1,49
|BIST BALIKESİR
|2.727
|0,90
|BIST BURSA
|3.998
|0,21
|BIST DENIZLI
|3.327
|0,31
|BIST ISTANBUL
|1.699
|1,37
|BIST IZMIR
|3.987
|-1,62
|BIST KAYSERI
|11.335
|0,37
|BIST KOCAELI
|4.131
|1,81
|BIST KONYA
|4.636
|-0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|13.271
|3,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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