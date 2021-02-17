Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

17.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:57
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.4059,37BIST ANKARA2.480-0,33BIST ANTALYA3.021-1,20BIST BALIKESİR2.690-1,08BIST BURSA4.0101,77BIST DENIZLI3.2572,56BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA13.4059,37
BIST ANKARA2.480-0,33
BIST ANTALYA3.021-1,20
BIST BALIKESİR2.690-1,08
BIST BURSA4.0101,77
BIST DENIZLI3.2572,56
BIST ISTANBUL1.677-0,81
BIST IZMIR3.984-1,38
BIST KAYSERI11.271-1,38
BIST KOCAELI3.8841,51
BIST KONYA4.6681,06
BIST TEKIRDAĞ12.7970,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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