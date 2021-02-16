Borsada şehir endekslerinin değişimi
16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.2578,24BIST ANKARA2.489-0,87BIST ANTALYA3.058-2,65BIST BALIKESİR2.7190,40BIST BURSA3.940-0,95BIST DENIZLI3.175-2,49BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.257
|8,24
|BIST ANKARA
|2.489
|-0,87
|BIST ANTALYA
|3.058
|-2,65
|BIST BALIKESİR
|2.719
|0,40
|BIST BURSA
|3.940
|-0,95
|BIST DENIZLI
|3.175
|-2,49
|BIST ISTANBUL
|1.691
|-0,67
|BIST IZMIR
|4.040
|-0,62
|BIST KAYSERI
|11.429
|1,88
|BIST KOCAELI
|3.826
|-1,35
|BIST KONYA
|4.619
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|12.713
|2,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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