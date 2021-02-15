Borsada şehir endekslerinin değişimi
15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.3249,20BIST ANKARA2.5102,24BIST ANTALYA3.1410,62BIST BALIKESİR2.708-0,81BIST BURSA3.9780,18BIST DENIZLI3.2571,12BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.324
|9,20
|BIST ANKARA
|2.510
|2,24
|BIST ANTALYA
|3.141
|0,62
|BIST BALIKESİR
|2.708
|-0,81
|BIST BURSA
|3.978
|0,18
|BIST DENIZLI
|3.257
|1,12
|BIST ISTANBUL
|1.702
|1,67
|BIST IZMIR
|4.065
|2,46
|BIST KAYSERI
|11.218
|2,57
|BIST KOCAELI
|3.879
|1,96
|BIST KONYA
|4.637
|3,35
|BIST TEKIRDAĞ
|12.429
|4,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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