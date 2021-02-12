Borsada şehir endekslerinin değişimi
12.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA10.3709,36BIST ANKARA2.4550,20BIST ANTALYA3.1223,92BIST BALIKESİR2.730-0,67BIST BURSA3.971-1,47BIST DENIZLI3.220-0,36BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|10.370
|9,36
|BIST ANKARA
|2.455
|0,20
|BIST ANTALYA
|3.122
|3,92
|BIST BALIKESİR
|2.730
|-0,67
|BIST BURSA
|3.971
|-1,47
|BIST DENIZLI
|3.220
|-0,36
|BIST ISTANBUL
|1.674
|0,01
|BIST IZMIR
|3.967
|0,34
|BIST KAYSERI
|10.937
|-2,89
|BIST KOCAELI
|3.804
|-1,33
|BIST KONYA
|4.487
|-1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|11.940
|2,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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