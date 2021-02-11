Borsada şehir endekslerinin değişimi
11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA9.4834,27BIST ANKARA2.4500,75BIST ANTALYA3.004-0,49BIST BALIKESİR2.7491,09BIST BURSA4.0301,61BIST DENIZLI3.232-0,05BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|9.483
|4,27
|BIST ANKARA
|2.450
|0,75
|BIST ANTALYA
|3.004
|-0,49
|BIST BALIKESİR
|2.749
|1,09
|BIST BURSA
|4.030
|1,61
|BIST DENIZLI
|3.232
|-0,05
|BIST ISTANBUL
|1.674
|0,20
|BIST IZMIR
|3.954
|0,14
|BIST KAYSERI
|11.262
|3,81
|BIST KOCAELI
|3.855
|1,48
|BIST KONYA
|4.547
|5,47
|BIST TEKIRDAĞ
|11.672
|-1,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500