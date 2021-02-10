Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

10.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA9.0943,43BIST ANKARA2.4320,89BIST ANTALYA3.019-1,04BIST BALIKESİR2.7194,07BIST BURSA3.967-0,15BIST DENIZLI3.234-1,55BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA9.0943,43
BIST ANKARA2.4320,89
BIST ANTALYA3.019-1,04
BIST BALIKESİR2.7194,07
BIST BURSA3.967-0,15
BIST DENIZLI3.234-1,55
BIST ISTANBUL1.6710,26
BIST IZMIR3.949-0,66
BIST KAYSERI10.8481,82
BIST KOCAELI3.799-0,16
BIST KONYA4.311-2,98
BIST TEKIRDAĞ11.8734,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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