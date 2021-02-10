Borsada şehir endekslerinin değişimi
10.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA9.0943,43BIST ANKARA2.4320,89BIST ANTALYA3.019-1,04BIST BALIKESİR2.7194,07BIST BURSA3.967-0,15BIST DENIZLI3.234-1,55BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|9.094
|3,43
|BIST ANKARA
|2.432
|0,89
|BIST ANTALYA
|3.019
|-1,04
|BIST BALIKESİR
|2.719
|4,07
|BIST BURSA
|3.967
|-0,15
|BIST DENIZLI
|3.234
|-1,55
|BIST ISTANBUL
|1.671
|0,26
|BIST IZMIR
|3.949
|-0,66
|BIST KAYSERI
|10.848
|1,82
|BIST KOCAELI
|3.799
|-0,16
|BIST KONYA
|4.311
|-2,98
|BIST TEKIRDAĞ
|11.873
|4,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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