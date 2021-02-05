Borsada şehir endekslerinin değişimi
05.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.4932,98BIST ANKARA2.3950,20BIST ANTALYA3.0041,37BIST BALIKESİR2.666-0,07BIST BURSA4.050-0,99BIST DENIZLI3.2180,10BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.493
|2,98
|BIST ANKARA
|2.395
|0,20
|BIST ANTALYA
|3.004
|1,37
|BIST BALIKESİR
|2.666
|-0,07
|BIST BURSA
|4.050
|-0,99
|BIST DENIZLI
|3.218
|0,10
|BIST ISTANBUL
|1.661
|-0,36
|BIST IZMIR
|3.881
|1,67
|BIST KAYSERI
|9.780
|-0,82
|BIST KOCAELI
|3.746
|-0,89
|BIST KONYA
|4.496
|2,33
|BIST TEKIRDAĞ
|11.786
|-0,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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