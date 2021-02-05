Borsada şehir endekslerinin değişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Borsada şehir endekslerinin değişimi

05.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:53
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.4932,98BIST ANKARA2.3950,20BIST ANTALYA3.0041,37BIST BALIKESİR2.666-0,07BIST BURSA4.050-0,99BIST DENIZLI3.2180,10BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA8.4932,98
BIST ANKARA2.3950,20
BIST ANTALYA3.0041,37
BIST BALIKESİR2.666-0,07
BIST BURSA4.050-0,99
BIST DENIZLI3.2180,10
BIST ISTANBUL1.661-0,36
BIST IZMIR3.8811,67
BIST KAYSERI9.780-0,82
BIST KOCAELI3.746-0,89
BIST KONYA4.4962,33
BIST TEKIRDAĞ11.786-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Jason Statham
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:56:39. #1.16#
title