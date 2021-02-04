Borsada şehir endekslerinin değişimi
04.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.247-1,17BIST ANKARA2.390-0,59BIST ANTALYA2.963-0,87BIST BALIKESİR2.667-0,98BIST BURSA4.091-0,34BIST DENIZLI3.215-0,22BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.247
|-1,17
|BIST ANKARA
|2.390
|-0,59
|BIST ANTALYA
|2.963
|-0,87
|BIST BALIKESİR
|2.667
|-0,98
|BIST BURSA
|4.091
|-0,34
|BIST DENIZLI
|3.215
|-0,22
|BIST ISTANBUL
|1.667
|0,46
|BIST IZMIR
|3.817
|0,40
|BIST KAYSERI
|9.861
|0,26
|BIST KOCAELI
|3.780
|1,59
|BIST KONYA
|4.394
|-2,97
|BIST TEKIRDAĞ
|11.880
|-0,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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